The Washington Post: Киев пытается снизить ожидание Запада от наступления

Украинские чиновники пытаются снизить ожидание Запада от анонсированного контрнаступления, так как не уверены, что смогут добиться ранее обещанных результатов. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Ожидания от нашей кампании контрнаступления в мире переоценены… Большинство людей ... ждут чего-то грандиозного», — цитирует издание министра обороны Украины Алексея Резникова.
Автор отмечает, что неудача ВСУ при наступлении приведет к потере Киевом поддержки со стороны Запада. Украине придется сесть за стол переговоров с Москвой. Мирный договор будет, скорее всего означать, что России переходят все территории, которые она заняла во время спецоперации.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что масштабное наступление украинской армии может привести к неспособности вести войну дальше