The Washington Post: Киев пытается снизить ожидание Запада от наступления

Автор отмечает, что неудача ВСУ при наступлении приведет к потере Киевом поддержки со стороны Запада. Украине придется сесть за стол переговоров с Москвой. Мирный договор будет, скорее всего означать, что России переходят все территории, которые она заняла во время спецоперации.