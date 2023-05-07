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МВД: Из-за пожара эвакуировано 400 жителей поселка Первомайский Свердловской области

Происшествия
МВД: Из-за пожара эвакуировано 400 жителей поселка Первомайский Свердловской области

Глава пресс-службы МВД Валерий Горелых сообщил, что по одной из версий чрезвычайного происшествия могут обусловлены резким порывом ветра, который достигает до 27 метров секунду.

Верховой природный огонь из-за ветра мог перекинуться на склады с порохом, добавил Горелых.

Также один из местных жителей Владимир в беседе с «Известиями» рассказал, что поселке возгорание могло произойти из-за сухих кустарников и остатков деревьев, которые не убрали вовремя.

Ранее сообщалось, что при тушении огня в поселке Первомайский Свердловской области пострадал один пожарный.
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