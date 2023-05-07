Певица Ольга Бузова подтвердила свое незнание английского языка

37-летняя Ольга Бузова проводит отпуск в Европе. В путешествие она поехала не одна, а вместе с пиар-директором глянцевого журнала VOICE Никитой Мартыновым.
Ольга выложила в свои социальные сети фото, сделанное во время ужина, и допустила в подписи к снимку нелепую ошибку, демонстрирующую ее незнание английского языка.
«Такое ощущение, что я foot блогер» — подписала фото певица.
По всей видимости Ольга хотела сравнить себя с food-блогером, то есть тем, кто обозревает еду. Но ошибившись в одной букве, девушка написала, что она «блогер стоп». Курьезное высказывание певицы немедленно разлетелось по интернету. Комментаторы не упустили возможности посмеяться над незнанием языка девушки.
Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова призналась в любви к Италии.