Певица Ольга Бузова подтвердила свое незнание английского языка

По всей видимости Ольга хотела сравнить себя с food-блогером, то есть тем, кто обозревает еду. Но ошибившись в одной букве, девушка написала, что она «блогер стоп». Курьезное высказывание певицы немедленно разлетелось по интернету. Комментаторы не упустили возможности посмеяться над незнанием языка девушки.