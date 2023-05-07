Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военный эксперт Скотт Риттер: атака БПЛА на Кремль не изменит того факта, что Киев проигрывает в конфликте

Украина
Военный эксперт Скотт Риттер: атака БПЛА на Кремль не изменит того факта, что Киев проигрывает в конфликте

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что атака беспилотников на Кремль была ошибкой президента Украины. Свое мнение военный выразил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Американский экс-разведчик уверен, что атака БПЛА не принесла никаких военных преимуществ Вооруженным силам Украины, а ответственны за нападение на Кремль украинские спонсоры — США, НАТО и Евросоюз.

«Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. <…> Какой результат? Никакой!» — заявил Риттер.

По его словам, в причастности Украины к инциденту сомнений нет. Офицер в отставке считает, что это была открытая провокация со стороны Владимира Зеленского, за которой последует ответ Кремля.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер сообщил, что американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор.
Скотт Ритер БПЛА кремль
Военкоры ФАН