Режевская больница Свердловской области отпустила нележачих пациентов домой из-за задымления

Режевская центральная районная больница в социальной сети сообщает, что медперсонал находится на дежурстве. Если понадобится, он готов предоставить медицинскую помощь.
Больница из-за сильного задымления, обусловленного пожаром на складах с порохом, решила временно отпустить пациентов домой.
Ранее сообщалось, что мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж. В микрорайон Гавань города Реж Свердловской области направили два пожарных расчета для устранения распространившегося пожара.