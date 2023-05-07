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Режевская больница Свердловской области отпустила нележачих пациентов домой из-за задымления

Происшествия
Режевская больница Свердловской области отпустила нележачих пациентов домой из-за задымления

Режевская центральная районная больница в социальной сети сообщает, что медперсонал находится на дежурстве. Если понадобится, он готов предоставить медицинскую помощь.

Больница из-за сильного задымления, обусловленного пожаром на складах с порохом, решила временно отпустить пациентов домой.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж. В микрорайон Гавань города Реж Свердловской области направили два пожарных расчета для устранения распространившегося пожара.
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