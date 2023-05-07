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Модель Анастасия Костенко улетела за границу без семьи

Шоу-бизнес
Модель Анастасия Костенко улетела за границу без семьи

Модель Анастасия Костенко удивила своих подписчиков, рассказав, что она будет путешествовать по важным делам совершенно одна.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова в своих социальных сетях призналась, что перед поездкой очень переживает, потому что она впервые отправляется куда-то в одиночку, без мужа и детей. Модель оставила своих малышей на попечении нянь и супруга, а сама уехала, взяв только загранпаспорт. Костенко намеренно не сообщила подписчикам, куда отправляется.

Ранее стало известно, что дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк улетела от матери в Дубай к мужу.
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