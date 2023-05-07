Модель Анастасия Костенко улетела за границу без семьи

Жена футболиста Дмитрия Тарасова в своих социальных сетях призналась, что перед поездкой очень переживает, потому что она впервые отправляется куда-то в одиночку, без мужа и детей. Модель оставила своих малышей на попечении нянь и супруга, а сама уехала, взяв только загранпаспорт. Костенко намеренно не сообщила подписчикам, куда отправляется.