Полиция в Тольятти задержала мужчину, устроившего стрельбу на набережной

В Тольятти полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на набережной около ресторана «Небо». Стрелявшим оказался 28-летний житель Самарской области.
Мужчина попытался проникнуть в ресторан, как он рассказал, чтобы сыграть на гитаре «перед уважаемыми людьми», но охрана не пустила его. После неудавшейся попытки окольными путями попасть в заведение, он начал угрожать охранникам и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.
Дебошира, который, по словам очевидцев, вел себя неадекватно и, возможно, был пьян, задержали сотрудники МВД и доставили в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку по факту стрельбы и выясняют все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчину, который в результате стрельбы ранил четырех и одну убил женщину в медицинском центре, задержала полиция Атланты.