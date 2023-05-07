Полиция в Тольятти задержала мужчину, устроившего стрельбу на набережной

Мужчина попытался проникнуть в ресторан, как он рассказал, чтобы сыграть на гитаре «перед уважаемыми людьми», но охрана не пустила его. После неудавшейся попытки окольными путями попасть в заведение, он начал угрожать охранникам и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.