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Киев может запретить импорт из Молдавии в случае запрета на ввоз украинского зерна

Политика
Киев может запретить импорт из Молдавии в случае запрета на ввоз украинского зерна

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что любое ограничение по импорту зерна Киев посчитает крайне недружественным шагом, которое повлечет запрет ввоза молдавских товаров.

Запрет по импорту Украиной согласован и запущен, добавил украинский политик. Власти Украины готовы к запрету ввоза молдавской продукции, если Кишинев ограничит импорт украинских зерновых.

Ранее молдавские аграрии призвали ограничить импорт украинского зерна из-за риска банкротства местных фермеров.
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