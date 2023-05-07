Киев может запретить импорт из Молдавии в случае запрета на ввоз украинского зерна

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что любое ограничение по импорту зерна Киев посчитает крайне недружественным шагом, которое повлечет запрет ввоза молдавских товаров.
Запрет по импорту Украиной согласован и запущен, добавил украинский политик. Власти Украины готовы к запрету ввоза молдавской продукции, если Кишинев ограничит импорт украинских зерновых.
Ранее молдавские аграрии призвали ограничить импорт украинского зерна из-за риска банкротства местных фермеров.