Глава МАГАТЭ заявил о потенциальной опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и даже опасной.
«Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция», — сказал Гросси.
Он рассказал, что эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат стрельбу.
«Этот крупный ядерный объект необходимо защитить», — сказал он, добавив, что будет продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о детонации мины вблизи Запорожской АЭС.