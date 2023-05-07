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Глава МАГАТЭ заявил о потенциальной опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС

Политика
Глава МАГАТЭ заявил о потенциальной опасности из-за непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и даже опасной.

«Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция», — сказал Гросси.

Он рассказал, что эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат стрельбу.

«Этот крупный ядерный объект необходимо защитить», — сказал он, добавив, что будет продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о детонации мины вблизи Запорожской АЭС.
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