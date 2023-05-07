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В СБУ не стали отрицать свою причастность к покушению на писателя Прилепина

Политика
В СБУ не стали отрицать свою причастность к покушению на писателя Прилепина

В Службе безопасности Украины не стали опровергать свою причастность к покушению на российского писателя Захара Прилепина. Сообщение пресс-службы ведомства передали украинские СМИ.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному взрыву», — заявили в ведомстве.

Пресс-служба СБУ отметила, что о причастности к покушениям на россиян «сможет говорить» после завершения военного конфликта.

Ранее свидетель покушения рассказал о подрыве автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин. По словам мужчины, взрыв был слышан в пяти километрах от места происшествия.
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