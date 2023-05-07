В СБУ не стали отрицать свою причастность к покушению на писателя Прилепина

В Службе безопасности Украины не стали опровергать свою причастность к покушению на российского писателя Захара Прилепина. Сообщение пресс-службы ведомства передали украинские СМИ.
«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному взрыву», — заявили в ведомстве.
Пресс-служба СБУ отметила, что о причастности к покушениям на россиян «сможет говорить» после завершения военного конфликта.
Ранее свидетель покушения рассказал о подрыве автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин. По словам мужчины, взрыв был слышан в пяти километрах от места происшествия.