Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж

Происшествия
Мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж

В микрорайон Гавань города Реж Свердловской области направили два пожарных расчета для устранения распространившегося пожара, сообщил в социальной сети глава Режевского городского округа Иван Карташов.

Масштабный пожар в Свердловской области, вспыхнувший 6 мая, перешел на город Реж. Площадь огня — 20 тысяч га.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев назвал ситуацию с пожаром в регионе критической, поэтому для устранения огня попросили федеральную помощь. Он считает, что противостояние со стихией дополнительно усугубляется из-за погоды.

Ранее сообщалось, что пожарные продолжают тушить огонь в поселке Первомайский Свердловской области.
пожар свердловская область реж
Военкоры ФАН