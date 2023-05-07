Мощный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж

В микрорайон Гавань города Реж Свердловской области направили два пожарных расчета для устранения распространившегося пожара, сообщил в социальной сети глава Режевского городского округа Иван Карташов.
Масштабный пожар в Свердловской области, вспыхнувший 6 мая, перешел на город Реж. Площадь огня — 20 тысяч га.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев назвал ситуацию с пожаром в регионе критической, поэтому для устранения огня попросили федеральную помощь. Он считает, что противостояние со стихией дополнительно усугубляется из-за погоды.
Ранее сообщалось, что пожарные продолжают тушить огонь в поселке Первомайский Свердловской области.