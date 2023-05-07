После родов актриса Зепюр Брутян рассказала о первых днях материнства

Вторая жена Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян недавно родила сына и теперь восстанавливается после родов. Артистка рассказала о своем самочувствии.
Вторая жена актера Павла Прилучного родила своего первенца Микаэля 28 апреля. На протяжении недели Зепур Брутян скрывала счастливое событие. Сейчас актриса привыкла к роли матери новорожденного ребенка и готовится к новой жизни. Артистка честно признается, что чувствует слабость.
Ранее сообщалось, что известная пара актеров Павел Прилучный и Зепюр Брутян долгое время скрывала, кого же они ждут. И вот, второго мая 2023 года девушка официально заявила о рождении наследника.