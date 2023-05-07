Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пострадавший при пожаре в петербургской коммуналке мужчина был госпитализирован

Происшествия
Пострадавший при пожаре в петербургской коммуналке мужчина был госпитализирован

Пожар произошел поздно вечером в субботу в Кировском районе Петербурга. МЧС по городу сообщает, что в результате возгорания пострадал человек.

«06 мая в 23:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Солдата Корзуна, дом 32», — пишет ведомство.

Горение происходило в коммунальной квартире из четырех комнат. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В полночь пожар был ликвидирован силами 15 спасателей и трех единиц техники. Пострадавший мужчина был направлен в больницу.

Ранее сообщалось, что пожар произошел субботу вечером в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
полная ликвидация пожара мчс петербург пожар ликвидация пожара
Военкоры ФАН