Пострадавший при пожаре в петербургской коммуналке мужчина был госпитализирован

Пожар произошел поздно вечером в субботу в Кировском районе Петербурга. МЧС по городу сообщает, что в результате возгорания пострадал человек.
«06 мая в 23:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Солдата Корзуна, дом 32», — пишет ведомство.
Горение происходило в коммунальной квартире из четырех комнат. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В полночь пожар был ликвидирован силами 15 спасателей и трех единиц техники. Пострадавший мужчина был направлен в больницу.
Ранее сообщалось, что пожар произошел субботу вечером в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.