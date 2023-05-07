На коронации Карла III в Лондоне испуганная лошадь проявила норов и врезалась в зрителей

На коронации Карла III не обошлось без неприятных инцидентов во время проведения торжественной церемонии.
На кадрах с видеотрансляции запечатлен момент, как лошадь врезалась в толпу зрителей. Лошадь черной масти, вопреки командам всадника, решила отправиться в противоположную от короля сторону.
Животное внезапно въехало в толпу. Ошеломленные зрители бросились наутек от лошади, которая снесла металлический барьер ограждения.
Никто из присутствующих серьезных травм не получил. Однако женщина-полицейский уходила с места инцидента, хромая, ей помогали коллеги.
Ранее сообщалось, что принц Гарри проигнорировал приглашение на коронацию своего отца Карла III.