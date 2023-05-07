При пожаре в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга пострадал мужчина

Пожар произошел субботу вечером в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пресс-служба МЧС Северной столицы сообщила детали происшествия.
Возгорание произошло в квартире на улице Димитрова, горели постельные принадлежности. Прибывшие по сообщению спасатели полностью потушили пожар в 22:21. В результате возгорания пострадал мужчина. Он госпитализирован.
В ликвидации пожара приняли участие 15 сотрудников МЧС. Были использованы три единицы пожарной техники.
Ранее жертвой пожара в многоэтажном доме на Наличной улице в Санкт-Петербургге стала женщина.