«Больше нечем рубить ВСУ, кроме как топорами и мачете»: Пригожин объяснил причину вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Операция «бахмутская мясорубка» закончена по причине отсутствия боеприпасов. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередной раз объяснил, почему бойцы покидают Бахмут и поставил критиков этого обдуманного решения на место.
Некоторые уверены, что ЧВК «Вагнер» должна брать Бахмут и умирать за оставшиеся пять процентов территории. Однако Пригожин считает, что лучше всего сохранить армию, чем выиграть сражение.
«Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и ухода Красной Армии дальше на запад никакой роли не играют», — передает слова предпринимателя его пресс-служба в Telegram-канале.
На данный момент ЧВК «Вагнер» полностью лишилась боеприпасов. Никто из тех, кто мог бы помочь, на основателя «оркестра» не вышел. Но без необходимого арсенала снарядов ни о каком наступлении не может быть речи. По словам Пригожина, он не готов вести людей на верную гибель.
Именно поэтому 10 мая подразделения будут выведены из Бахмута. Всего «вагнеровцы» находятся на полях СВО около 400 дней, боевые действия идут круглые сутки, число погибших и раненых велико.
«Поэтому я сохраняю ЧВК "Вагнер" в том виде, в котором она есть», — отметил Пригожин.
Всего под контролем ВСУ остается около двух квадратных километров Бахмута. Такая территория никак не повлияет на ход военной операции.
Предприниматель также задел тему собственных амбиций. По его словам, он не хочет оставаться в истории человеком, который взял Бахмут. Главными амбициями является возможность принести пользу государству и народу.
Сейчас принято окончательное решение сохранить ЧВК «Вагнер» для следующих операций в интересах России.
«Больше нечем рубить ВСУ, кроме как топорами и мачете, но это оставим на следующий раз», — констатировал предприниматель.
В конце аудиосообщения Пригожин предложил критикам, которые требуют оставить «музыкантов» в Бахмуте, взять автомат в руки, надеть бронежилет и отправиться на поле сражения, чтобы продержаться там хотя бы два оставшихся дня.