«Больше нечем рубить ВСУ, кроме как топорами и мачете»: Пригожин объяснил причину вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута

На данный момент ЧВК «Вагнер» полностью лишилась боеприпасов. Никто из тех, кто мог бы помочь, на основателя «оркестра» не вышел. Но без необходимого арсенала снарядов ни о каком наступлении не может быть речи. По словам Пригожина, он не готов вести людей на верную гибель.