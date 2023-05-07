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В Тимашевском районе Краснодарского края в ДТП погиб один человек и двое пострадали

Происшествия
В Тимашевском районе Краснодарского края в ДТП погиб один человек и двое пострадали

В Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись КамАЗ, автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Дорожное происшествие началось с автобуса ПАВ, который въехал в стоявший грузовик. После чего грузовой автомобиль не останавливаясь столкнулся с автомобилем Niva.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля Niva, пострадали водители КамАЗа и автобуса.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП в турецкой провинции Хатай в ДТП увеличилось до 12 человек.
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