В Тимашевском районе Краснодарского края в ДТП погиб один человек и двое пострадали

В Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись КамАЗ, автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
Дорожное происшествие началось с автобуса ПАВ, который въехал в стоявший грузовик. После чего грузовой автомобиль не останавливаясь столкнулся с автомобилем Niva.
В результате столкновения погиб водитель автомобиля Niva, пострадали водители КамАЗа и автобуса.
Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП в турецкой провинции Хатай в ДТП увеличилось до 12 человек.