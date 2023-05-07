Рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар

Как рассказал музыкальный исполнитель Баста, в 1996 годуон заработал первые деньги. Молодой человек приобрел фиолетовые джинсы Wrangler, а так же туфли, которые ему предложил друг.
У Басты была черная рубашка, фиолетовые джинсы и черные замшевые туфли, которые он проносил два года, пока не забыл где-то.
Ранее стало известно, что Баста заменит рэпера Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае 6 мая. Причину замены продюсер Яна Рудковская не назвала. Но ранее Jah Khalib успел вызвать возмущение у слушателей своими высказываниями. Его концерты отменили в Санкт-Петербурге и Москве после критики СВО.