Рэпер Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар

Ранее стало известно, что Баста заменит рэпера Jah Khalib на концерте Димы Билана в Дубае 6 мая. Причину замены продюсер Яна Рудковская не назвала. Но ранее Jah Khalib успел вызвать возмущение у слушателей своими высказываниями. Его концерты отменили в Санкт-Петербурге и Москве после критики СВО.