Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский во время предвыборной кампании даже не говорил на украинском, поскольку его родным был русский. Макгрегор пояснил, что все понимали это, но надеялись, что он выполнит обещания и сможет решить проблемы с Россией, от которых на тот момент украинцы устали.