Глава Украины Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что это может привести к восстанию украинцев против Зеленского.
«Он победил, потому что обещал закончить конфликт», — напомнил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Военный эксперт подчеркнул, что Зеленский во время предвыборной кампании даже не говорил на украинском, поскольку его родным был русский. Макгрегор пояснил, что все понимали это, но надеялись, что он выполнит обещания и сможет решить проблемы с Россией, от которых на тот момент украинцы устали.
«А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента», — сказал эксперт.
Владимир Зеленский стал проводить политику, не отвечающую интересам украинцев, поэтому вполне ожидаемо, что он может быть убит своими людьми, заключил спикер.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО перестанет существовать в нынешнем виде после конфликта на Украине.