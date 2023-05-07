Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу обещал избавить страну от беженцев в случае своего избрания

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил во время массового митинга в Стамбуле о планах выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана в течение двух лет в случае победы на выборах. На акции в рамках предвыборной кампании кроме кандидата в президенты выступили и семь возможных вице-президентов Кылычдароглу.
«Даю вам слово, что максимум через два года мы вышлем из Турции всех наших сирийских и афганских братьев в их родные страны», — обещал кандидат в президенты избирателям.
Митинг должен был пройти в Стамбуле в воскресенье, но так как в этот день с избирателями встречается действующий лидер страны Тайип Эрдоган, политик принял решение провести свою акцию на день раньше. Он выступал перед гражданами в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, что Эрдоган опережает Кылычдароглу в социологических опросах.