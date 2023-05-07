Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу обещал избавить страну от беженцев в случае своего избрания

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил во время массового митинга в Стамбуле о планах выслать из страны беженцев из Сирии и Афганистана в течение двух лет в случае победы на выборах. На акции в рамках предвыборной кампании кроме кандидата в президенты выступили и семь возможных вице-президентов Кылычдароглу.