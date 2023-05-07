Российский истребитель Су-35 вызвал трудности у польских пилотов на учениях НАТО в Черном море

В Министерстве обороны Румынии сообщили об инциденте с участием российского истребителя СУ-35, произошедшем во время учений НАТО на Черном море. Детали передает Telegram-канал Военкоры Русской Весны.
СУ-35 ВКС РФ сопровождал во время тренировок польский самолет L410 Turbolet, который предположительно используется пограничной службой страны.
Российский истребитель своим маневром вызвал повышение уровня турбулентности и этим серьезно усложнил управление самолетом польским пилотам.
Ранее сообщалось, что СУ-35 ВКС России в ходе патрулирования выявил и уничтожил украинский самолет.