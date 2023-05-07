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В селе Успенка Тюменской области полностью сгорели 8 зданий

Происшествия
В селе Успенка Тюменской области полностью сгорели 8 зданий

В результате пожара два здания повреждены огнем, восемь уничтожены в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ведомство сообщает, что днем в субботу природный пожар распространился на строения в селе Успенка — уничтожены пять хозяйственных построек и три жилых дома, повреждены хозяйственная постройка и один дом.

Пожарные, сотрудники авиалесоохраны, добровольцы и жители на данный момент тушат возгорание

Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области произошло возгорание четырех строений.
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