В селе Успенка Тюменской области полностью сгорели 8 зданий

В результате пожара два здания повреждены огнем, восемь уничтожены в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ведомство сообщает, что днем в субботу природный пожар распространился на строения в селе Успенка — уничтожены пять хозяйственных построек и три жилых дома, повреждены хозяйственная постройка и один дом.
Пожарные, сотрудники авиалесоохраны, добровольцы и жители на данный момент тушат возгорание
Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области произошло возгорание четырех строений.