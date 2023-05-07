Губернатор Свердловской области: площадь природных пожаров в регионе составляет 20 тысяч гектаров

В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером лесной пожар перешел на склады с порохом в поселке Первомайский Режевского округа. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.