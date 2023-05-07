Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Свердловской области: площадь природных пожаров в регионе составляет 20 тысяч гектаров

Происшествия
Губернатор Свердловской области: площадь природных пожаров в регионе составляет 20 тысяч гектаров

Опасная ситуация сложилась в связи с природными пожарами в Свердловской области, всего огнем охвачено 20 тысяч гектаров, заявил губернатор региона. Об этом сообщают РИА Новости.

В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером лесной пожар перешел на склады с порохом в поселке Первомайский Режевского округа. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.

В субботу в поселениях и деревнях Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером огонь перешёл на склады пороха в Первомайском районе Режевского округа. Борьбу со стихией ведет более чем тысяча специалистов.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара в поселке Первомайский Свердловской области.
пожар губернатор свердловская область
Военкоры ФАН