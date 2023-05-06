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Сестра подозреваемого в покушении на убийство Захара Прилепина рассказала, что брат никогда не говорил о политике

Происшествия
Сестра подозреваемого в покушении на убийство Захара Прилепина рассказала, что брат никогда не говорил о политике

Сестра подозреваемого в покушении на убийство Захара Прилепина разговаривала с братом по телефону неделю назад, сообщает Telegram-канал 112.

Ирина в шоке от произошедшего. Женщина рассказала, что брат приехал в Россию в августе прошлого года. Он работал на стройке в Москве и проживал в хостеле.

Александр Пермяков 19 февраля приезжал в Петербург на день рождения мамы. Уехал через два дня. После должен был переехать в Нижний Новгород по работе. О политике никогда разговоров не вел, родственники странностей в его поведении не замечали.

Ранее подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали в ходе плана «Перехват».
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