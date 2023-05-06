Свидетель покушения на писателя Захара Прилепина сообщил, что взрыв был слышен за пять километров

Житель деревни Ярки в Нижегородской области рассказал о подрыве автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин. По словам мужчины, взрыв был слышан в пяти километрах от места происшествия.
«Мы приехали туда через, наверное, час. Но там уже успели оцепить, уже стояла скорая одна, МЧС, ДПС подъели», — рассказал местный житель агентству РИА Новости.
Свидетель так же рассказал, что после взрыва на месте осталась небольшая воронка. Он опроверг информацию о том, что на месте происшествия был ребенок. По его словам, на месте взрыва находились только писатель и его водитель, который сразу погиб.
Мужчина сообщил, что Прилепин уже не первый день находился в области и его деревне многие знают.
Ранее врачи прооперировали писателя Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве автомобиля в Нижегородской области. Его здоровью ничего не угрожает.