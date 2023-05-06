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Свидетель покушения на писателя Захара Прилепина сообщил, что взрыв был слышен за пять километров

Происшествия
Свидетель покушения на писателя Захара Прилепина сообщил, что взрыв был слышен за пять километров

Житель деревни Ярки в Нижегородской области рассказал о подрыве автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин. По словам мужчины, взрыв был слышан в пяти километрах от места происшествия.

«Мы приехали туда через, наверное, час. Но там уже успели оцепить, уже стояла скорая одна, МЧС, ДПС подъели», — рассказал местный житель агентству РИА Новости.

Свидетель так же рассказал, что после взрыва на месте осталась небольшая воронка. Он опроверг информацию о том, что на месте происшествия был ребенок. По его словам, на месте взрыва находились только писатель и его водитель, который сразу погиб.

Мужчина сообщил, что Прилепин уже не первый день находился в области и его деревне многие знают.

Ранее врачи прооперировали писателя Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве автомобиля в Нижегородской области. Его здоровью ничего не угрожает.
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