Певица Лада Дэнс на шоу «Маска» рассказала про роман с Филиппом Киркоровым

В ходе шоу Филипп Киркоров решил вспомнить, что в детстве он был влюблен в певицу Ладу Дэнс. В конце восьмидесятых она работала с ним в качестве бэк вокалистки. За это место девушка даже подралась за это место с одним из певцов.