Певица Лада Дэнс на шоу «Маска» рассказала про роман с Филиппом Киркоровым

В ходе съемок шоу «Маска» между Филиппом Киркоровым и Ладой Дэнс не раз вспыхивали искры, после чего певица решилась рассказать, что творится между артистами.
В ходе шоу Филипп Киркоров решил вспомнить, что в детстве он был влюблен в певицу Ладу Дэнс. В конце восьмидесятых она работала с ним в качестве бэк вокалистки. За это место девушка даже подралась за это место с одним из певцов.
Свадьба звезд так и не состоялась, однако Киркоров удивил Дэнс еще одной неожиданной просьбой. Он попросил его родить ему ребёнка. Когда Филипп увидел женщину, раскрыв её личность, он был рад встрече со старым другом.
Ранее певец Филипп Киркоров рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским.