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Нападающий ФК «Арис» Александр Кокорин забил свой 13-й гол за текущий игровой сезон

Спорт
Нападающий ФК «Арис» Александр Кокорин забил свой 13-й гол за текущий игровой сезон

Россиянин Александр Кокорин, который играет за кипрскую футбольную команду «Арис», открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Кипра против греческого АЕКа.

32-летний футболист забил свой тринадцатый гол в текущем игровом сезоне. «Арис» и АЕК закончили игру со счетом 1:1, сыграв вничью.

В турнирной таблице сезона 2022-2023 чемпионата Кипра «Арис» находится на первом месте с 68 очками. На третьем месте АЕК с 62 баллами.

Ранее сообщалось, что пропустивший тренировку «Зенита» бразильский форвард Малком сыграет со «Спартаком» 7 мая на «Газпром Арене».
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