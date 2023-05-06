Нападающий ФК «Арис» Александр Кокорин забил свой 13-й гол за текущий игровой сезон

Россиянин Александр Кокорин, который играет за кипрскую футбольную команду «Арис», открыл счет в матче 33-го тура чемпионата Кипра против греческого АЕКа.
32-летний футболист забил свой тринадцатый гол в текущем игровом сезоне. «Арис» и АЕК закончили игру со счетом 1:1, сыграв вничью.
В турнирной таблице сезона 2022-2023 чемпионата Кипра «Арис» находится на первом месте с 68 очками. На третьем месте АЕК с 62 баллами.
Ранее сообщалось, что пропустивший тренировку «Зенита» бразильский форвард Малком сыграет со «Спартаком» 7 мая на «Газпром Арене».