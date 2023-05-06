В Москве мужчину задержали по обвинению в убийстве своей 87-летней матери

Труп пенсионерки обнаружен в московской квартире. Правоохранительные органы считают, что в смерти 87-летней женщины виноват ее сын. Детали дела передает прокуратура Москвы.
Убитая найдена в квартире на улице Профсоюзная. На теле пожилой женщины обнаружены рубленые раны. По версии следователей, их топором нанес сын убитой, который уже задержан по обвинению в убийстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выявление всех подробностей происшедшего держит на контроле Черемушкинская межрайонная прокуратура.
Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка супругов из Ростова-на-Дону заключили под стражу.