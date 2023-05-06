Актриса Мария Болонкина призналась в проблемах с рождением ребенка

Невестка Татьяны Васильевой пережила три замершие беременности. Актриса Мария Болонкина не страдала от бесплодия, но столкнулась с серьезными проблемами, когда вместе с мужем Филиппом стала планировать вторую беременность. Помочь ей врачи были не в силах.
Подобными откровениями актриса смогла поделиться в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Звезда рассказала, что проблема с рождением ребенка были чисто физиологическая. Как рассказала Татьяна после рождения Мирры вдруг получилось так, что было три замерших беременности.
Ранее сообщалось, что гинеколог Татьяна Румянцева назвала оптимальной заморозку 10-15 яйцеклеток при планировании беременности.