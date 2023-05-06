Рамзан Кадыров направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой перенаправить подразделения «Ахмата» в Артемовск

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» находятся в боевой готовности и ждут приказа о выдвижении в Бахмут. Кадыров рассказал, что «музыканты» длительное время испытывают «снарядный голод». Однако несмотря на это, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.