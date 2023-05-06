Рамзан Кадыров направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой перенаправить подразделения «Ахмата» в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с силовиками, по завершении которого подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Артемовск, сообщает Telegram-канал Kadyrov_95.
Известно, что письмо уже отправлено.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» находятся в боевой готовности и ждут приказа о выдвижении в Бахмут. Кадыров рассказал, что «музыканты» длительное время испытывают «снарядный голод». Однако несмотря на это, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение Кадырова о передаче позиций «музыкантов» чеченским бойцам и заявил о готовности передать рубежи бойцам «Ахмата». Основатель «оркестра» намерен вывести бойцов за неимением боеприпасов 10 мая в 00:00.