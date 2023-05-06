Адвокат сценариста пьесы «Финист—Ясный сокол» Светланы Петрийчук обжаловал арест драматурга

Защита драматурга Светланы Петрийчук обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ее аресте до четвертого июля по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.
Адвокат сценариста Сергей Бадамшин заявил об отсутствии доказательств того, что она может препятствовать ходу расследования. Правозащитник заявил, что обвиняемая не может влиять на свидетелей, уничтожать доказательства или как-либо мешать следствию и потребовал отменить арест драматурга на период расследования.
Бадамшин указал, что сценарий пьесы «Финист — Ясный сокол», который стал объектом внимания суда, получил ряд наград, в том числе премию «Золотая маска» в номинации «Работа драматурга».
Ранее сообщалось, что суд арестовал режиссера пьесы «Финист — Ясный сокол» Евгению Беркович по уголовному делу об оправдании терроризма.