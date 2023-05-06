Адвокат сценариста пьесы «Финист—Ясный сокол» Светланы Петрийчук обжаловал арест драматурга

Адвокат сценариста Сергей Бадамшин заявил об отсутствии доказательств того, что она может препятствовать ходу расследования. Правозащитник заявил, что обвиняемая не может влиять на свидетелей, уничтожать доказательства или как-либо мешать следствию и потребовал отменить арест драматурга на период расследования.