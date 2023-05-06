«Для того, чтобы исключить кривотолки»: Пригожин ответил на самые распространенные вопросы о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил статью с ответами на главные вопросы, которые появились у общества в связи с ситуацией в Бахмуте. Материал опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram.
По словам основателя «оркестра», статья была написана для того, чтобы «исключить кривотолки». В ходе материала Пригожин ответил на 41 важный вопрос, раскрыв семь основных тем.
Он рассказал, как ЧВК «Вагнер» попала в Бахмут и какие цели преследовала. По словам Пригожина, «музыканты» включились в работу из-за того, что ВС РФ не могли продвинуть фронт в западном направлении.
Изначально, 19 марта прошлого года, бойцы зашли на территорию Первомайского. Они успешно прорвали укрепрайон обороны ВСУ и уже к 9 мая взяли стратегически важный населенный пункт Попасная. Далее, когда армия МО РФ сбежала из ряда областей, подразделения ЧВК «Вагнер» сдержали натиск противника на фронте протяженностью 148 км.
В начале октября началась операция «Бахмутская мясорубка». Она велась для того, чтобы киевский режим отправлял как можно больше сил в Бахмут, пытаясь удержать населенный пункт.
«Сроком операции совместно с Генералом Армии С. Суровикиным был принят период шесть месяцев (условно до 8 апреля 2023 года)», – обратил внимание Пригожин.
Кроме того, предприниматель раскрыл причину «снарядного голода». По его мнению, Минобороны решило противодействовать «музыкантам» ради компенсации собственных неудач на фронтах, установив несколько ограничений. Среди них — запрет на набор добровольцев среди заключенных, прекращение поставок вооружения и урезание поставок боеприпасов.
«У ЧВК "Вагнер" имеется возможность приобретения снарядов иными способами, не из запасов российской армии. Однако в содействии собственным поставкам и производстве боеприпасов ЧВК "Вагнер" совместно с иностранными партнерами было отказано», – отмечено в материале.
В результате после практически 400 дней боевых действий «музыканты» вынуждены покинуть Бахмут. При этом операцию «Бахмутская мясорубка» стоит признать выполненной. Задачей бойцов ЧВК «Вагнер» было перемалывание подразделения ВСУ, чтобы дать передышку российской армии. Последняя в результате получила время для восстановления боеспособности.
«Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила», – отметил Пригожин.
После выхода из Бахмута ЧВК «Вагнер» будет находиться в тренировочных лагерях. Бойцам необходимо восстановить боеспособность и подготовить ряд подразделений дополнительно.
«ЧВК "Вагнер" будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции», – добавил предприниматель.
Однако, если угроза возникнет повторно, то бойцы так же самоотверженно будут бороться за Родину.
Кроме того, Пригожин рассказал, как ведется расчет нормы боеприпасов и как влияет нехватка снарядов на санитарные потери. Полную версию статьи можно прочитать по ссылке.