Российская певица Полина Гагарина прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем

Недавно российская певица Полина Гагарина выложила фото с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым, чем взбудоражила общественность. Подписчики предположили, что экс-возлюбленные снова вместе.
Воссоединение Полины с бывшим мужем произошло лишь ради их общей дочери Мии на ее день рождения. Певица выложила фото в социальные сети, на котором счастливая сидит с бывшим мужем. После чего в поклонники предположили, что пара снова вместе.
Полина не стала молчать и опровергла все слухи. Звезда объяснила, что в день рождения дочери вся семья должна быть в сборе. О воссоединении и речи быть не может. Тем более у Гагариной уже есть новый возлюбленный — саунд-продюсер Владимир Чиняев.
Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем опыте быть матерью подростка.