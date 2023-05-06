Российская певица Полина Гагарина прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем

Полина не стала молчать и опровергла все слухи. Звезда объяснила, что в день рождения дочери вся семья должна быть в сборе. О воссоединении и речи быть не может. Тем более у Гагариной уже есть новый возлюбленный — саунд-продюсер Владимир Чиняев.