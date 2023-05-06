Не менее шести человек погибли в результате ДТП в турецкой провинции Хатай

Водитель грузовика потерял управление и снес несколько автомобилей, которые стояли в очереди к заправочной станции недалеко от города Белен. Из-зза столкновения загорелся грузовик и два микроавтобуса. Для ликвидации пожара на место прибыли экстренные службы.