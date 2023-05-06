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Не менее шести человек погибли в результате ДТП в турецкой провинции Хатай

Происшествия
Не менее шести человек погибли в результате ДТП в турецкой провинции Хатай

Крупная дорожная авария с участием грузовика произошла в провинции Хатай в Турции. Погибло не менее шести человек, пишут местные СМИ.

Водитель грузовика потерял управление и снес несколько автомобилей, которые стояли в очереди к заправочной станции недалеко от города Белен. Из-зза столкновения загорелся грузовик и два микроавтобуса. Для ликвидации пожара на место прибыли экстренные службы.

ДТП привело к гибели не менее шести человек. По предварительным данным, 32 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что ДТП со смертельным исходом и десятью пострадавшими спровоцировал 13-летний подросток в штате Калифорния США.
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