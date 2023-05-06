Екатеринбуржцы жалуются на устойчивый запах гари в городе

Жители Екатеринбурга в социальных сетях жалуются на установившийся запах гари и смог.
Горожане сообщают, что очень напуганы. В воздухе постоянно чувствуется едкий запах гари, на город надвигается большое облако дыма, в воздухе летает пепел.
Жители сообщают, что все научалось около 17:00. У населенных пунктов, где сейчас бушуют пожары, ситуация еще сложнее.
Напомним, что в регионе ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Сейчас в Свердловской области стоит аномально жаркая погода и сильный ветер. В области зафиксированы 25 природных пожаров, 9 из них локализованы.
Ранее сообщалось, что склады с порохом горят в поселке Первомайский Свердловской области.