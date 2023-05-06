Началась эвакуация жителей поселка Первомайский, где горят склады со взрывчаткой

Власти приступили к эвакуации жителей поселка Первомайский в Свердловской области, где горели склады со взрывчаткой.
Люди спасаются на автобусах и личном транспорте, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Режевского городского округа Иван Карташов.
«По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в сообщении.
Спасатели усилено тушат пожар, чтобы унять огонь вблизи населенного пункта.
Ранее стало известно, что появились кадры с места пожара в поселке Первомайский Свердловской области.