В Следственном комитете России отреагировали на обвинения Совфеду со стороны СБУ

В СК РФ отреагировали на ранее предъявленные российским сенаторам обвинения со стороны Службы безопасности Украины. Свой ответ СК РФ опубликовал в официальном Telegram-канале.
«Следователи СК России в рамках уже возбужденного уголовного дела установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц, причастных к принятию заведомо незаконных процессуальных решений в отношении российских сенаторов», — говорится в сообщении
Ранее стало известно, что в СБУ, совместно с офисом Генпрокурора Украины, собрали крупную «доказательную базу» на сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые осенью 2022 года проголосовали за ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России.