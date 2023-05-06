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Дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прилетели к маме в Сочи

Шоу-бизнес
Дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прилетели к маме в Сочи

Не так давно, 28 апреля российский актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его жена актриса Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Прилучный познакомил своих старших детей от актрисы Агаты Муцениеце с малышом. Пока Муцениеце занималась новым проектом, он сидел с сыном Тимофеем и дочкой Мией. После чего 5 мая дети прилетели в Сочи к маме.

Девушка выложила совместное фото с детьми в социальные сети. Подписчики подчеркнули, что Тимофей и Мия повзрослели, а также засыпали всех троих комплиментами.

Ранее стало известно, что актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье Прилучного.
Агата Муцениеце Павел Прилучный дети
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