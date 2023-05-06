Дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прилетели к маме в Сочи

Не так давно, 28 апреля российский актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Его жена актриса Зепюр Брутян родила сына Микаэля. Прилучный познакомил своих старших детей от актрисы Агаты Муцениеце с малышом. Пока Муцениеце занималась новым проектом, он сидел с сыном Тимофеем и дочкой Мией. После чего 5 мая дети прилетели в Сочи к маме.