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Появились кадры с места пожара в поселке Первомайский Свердловской области

Происшествия
Появились кадры с места пожара в поселке Первомайский Свердловской области

В поселке Первомайский объявлена эвакуация. Об этом сообщает глава Режевского городского округа Иван Карташов.

В поселке Первомайский Свердловской области загорелся склад, где хранились тысячи тонн пороха.

«Склад загорелся», — кратко сообщил источник в экстренных службах. На данный момент силы спасателей брошены на борьбу с огнем. Местные власти организовали эвакуацию четырехсот человек.

Эвакуация людей идет и в других населенных пунктах региона. С пожарами не удается справится из-за сильного ветра.

Из поселка Первомайский из-за угрозы взрыва начали эвакуировать людей.

Ранее сообщалось, что склады с порохом горят в поселке Первомайский Свердловской области.
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