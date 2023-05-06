Появились кадры с места пожара в поселке Первомайский Свердловской области

В поселке Первомайский объявлена эвакуация. Об этом сообщает глава Режевского городского округа Иван Карташов.
В поселке Первомайский Свердловской области загорелся склад, где хранились тысячи тонн пороха.
«Склад загорелся», — кратко сообщил источник в экстренных службах. На данный момент силы спасателей брошены на борьбу с огнем. Местные власти организовали эвакуацию четырехсот человек.
Эвакуация людей идет и в других населенных пунктах региона. С пожарами не удается справится из-за сильного ветра.
Из поселка Первомайский из-за угрозы взрыва начали эвакуировать людей.
Ранее сообщалось, что склады с порохом горят в поселке Первомайский Свердловской области.