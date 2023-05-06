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Врачи диагностировали Евгению Петросяну стенокардию и выписали из больницы

Шоу-бизнес
Врачи диагностировали Евгению Петросяну стенокардию и выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы после проверки здоровья. Врачи диагностировали юмористу стенокардию. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

77-летний артист попал в больницу 1 мая с жалобами на отдышку и кровотечение во рту. 5 мая его перевели на амбулаторное лечение. Врачи пришли к мнению, что плохое самочувствие у Петросяна было спровоцировано неудачным зубным протезированием.

После обследования медики диагностировали артисту стенокардию и назначили ему лечение на амбулаторной основе.

Ранее сообщалось, что российского артиста эстрады Евгения Петросяна госпитализировали в Москве.
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