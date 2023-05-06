Вредны ли кроты и как с ними бороться: идеи от товароведа магазина для дачников

Начало сезона посадок, когда земля уже достаточно прогрета, вызывает и активность разной живности, впадающей на зиму в спячку. Например, насекомые стремятся поскорее обзавестись потомством, а кроты — набрать вес. И все они спешат пообедать на ваших грядках. ФАН узнал, какие средства эффективны в борьбе с кротами на даче или огороде.
Если на дачном участке появились кроты, владелец узнает сразу по оставленным этими зверьками кучкам взрыхленной земли. Обычно люди беспокоятся за свои посадки, безопасность маленьких детишек, которые могут повредить ножку, попав ею в ямку, а также подобные кучки портят вид газонов и грядок. И немедленно ищут средства борьбы с этими «строителями» подземных ходов. Но так ли вредно на самом деле присутствие кротов на даче или огороде?
Как утверждают зоологи, кроты пробираются в огороды и сады вслед за своей основной пищей — червями, личинками насекомых и медведками. Именно они являются главными врагами посадок и будущего урожая. Медведки могут серьезно повредить корни растений, даже не питаясь ими — они размножаются в вырытых подземных ходах и откладывая там личинки. Корням не хватает почвы и влаги из нее, и растения засыхают.
Однако если в саду поселился крот, он будет на ежедневной основе регулировать численность вредной медведки. Его ходы не мешают растениям получать питательные вещества и влагу. Напротив: кротовые норы создают дополнительный дренаж на участке и способствуют насыщению почвы кислородом, перемешивают разные слои грунта. Поэтому вред от кротовых нор больше эстетический, а польза реальная.
Правда, через их лазы в огород приникают мыши-полевки, крысы и другие мелкие животные, что тоже не сулит огородникам-садоводам ничего приятного. Кроме того, кроты приносят потомство пару раз за сезон, а потом сеть подземных тоннелей становится все больше, прирастает новыми ответвлениями.
Наконец, вырастить ухоженный красивый газон — трудоемкая задача. И когда он оказывается испорчен, разгневаться на виновника способен любой. Так можно ли обезопасить себя от кротов?
По мнению товароведа интернет-магазина «Удачный сезон» Киры Макошиной, довольно эффективно этому может послужить специальное приспособление:
«Перед устройством или обновлением грядок, началом сезона многие наши покупатели заказывают сетку от кротов. Говорят, пользовались или им посоветовали — помогает. По крайней мере, этот товар с апреля в топе-продаж».
Как рассказывают опытные огородники, кроты еще крайне чувствительны к ароматам и очень не любят запахи железа, бензина, кофейной гущи, касторки, перца и чеснока. Положите в найденные входы-выходы тряпку, смоченную бензином или касторовым маслом, спитый натуральный кофе, продавленные дольки чеснока и так далее, и кротам станет неуютно. Кроме того, им не по нраву громкий шум и вибрация. Шумовые отпугиватели и генераторы вибраций придут на помощь.
«Еще наши клиенты сажают пахучую зелень по всему участку и между грядок (лук, чеснок, укроп, базилик и сельдерей), чтобы отпугнуть кротов. А также хорошо справляются с этим такие цветы, как бархатцы и, нарциссы», — дополнила свой рассказ товаровед Макошина.
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