Вредны ли кроты и как с ними бороться: идеи от товароведа магазина для дачников

Если на дачном участке появились кроты, владелец узнает сразу по оставленным этими зверьками кучкам взрыхленной земли. Обычно люди беспокоятся за свои посадки, безопасность маленьких детишек, которые могут повредить ножку, попав ею в ямку, а также подобные кучки портят вид газонов и грядок. И немедленно ищут средства борьбы с этими «строителями» подземных ходов. Но так ли вредно на самом деле присутствие кротов на даче или огороде?