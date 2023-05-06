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МИД России заявил, что ответственность за теракт против Прилепина лежит на Киеве и США

Политика
МИД России заявил, что ответственность за теракт против Прилепина лежит на Киеве и США

Министерство иностранных дел России жестко отреагировало на теракт против писателя Захара Прилепина, организованный украинскими спецслужбами.

Внешнеполитическое ведомство назвало случившееся очередным проявлением системного подхода к устранению идейных оппонентов, который при поддержке США активно насаждался на Украине с 2014 года. Подобное поведение стало базовым рефлексом киевского режима.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство также назвало отсутствие осуждения теракта в отношении россиянина саморазоблачительным для Вашингтона. Молчание профильных международных организаций в сложившейся ситуации недопустимо, подчеркнули в министерстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил писателя в больнице. Он поблагодарил медиков за оперативную работу. Захара Прилепина успешно прооперировали, добавил глава региона.
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