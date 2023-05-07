ЧЗП. Ямы во дворе, дыры в стенах и смертельно опасная дорога домой

Новый выпуск проекта Федерального агентства новостей «Что здесь происходит» с Вадимом Войтановским посвящен проблемам жителей Центрального и Московского районов Санкт-Петербурга.
Горожане, живущие в одном из домов Кирочной улицы, страдают от бездействия чиновников. Огромная трещина разделила здание напополам. Дыры настолько большие, что можно попытаться подсмотреть, чем занимаются жители у себя в квартирах.
Но для того чтобы вернуться в любимое жилье, надо еще преодолеть немало смертельных препятствий на подходе. «Арка смерти», ведущая во двор, то и дело роняет кому-нибудь на голову бетонную лепешку. А дыры в земле словно ждут, когда двор заметет снегом и кто-нибудь из жителей провалится в коварную ловушку.
Местные уже отчаялись и устали мечтать о капитальном ремонте. На мольбы о помощи в администрации Северной столицы никто не отвечает.
Но и на юге Петербурга ситуация не лучше. Жители Пулковского шоссе до дома добираются по единственной дороге, идущей через железнодорожные пути. Горожане считают, что им «повезло», если в нужный момент переезд не оказался закрыт. Больше всего боятся родители, ведь с сентября по май дети ходят в школы и садики, путь к которым также пролегает через железную дорогу.
Как оказалось, транспортную развязку жителям обещали еще при покупке квартир. Но прошло уже три года, а еле виднеющуюся «магистраль» даже не заасфальтировали.
«Интересно, как наша администрация, наш город, берет на баланс социальные объекты, не имея официального УДС, связывающего наш микрорайон с городом?», — возмутилась жительница Пулковского шоссе.
Все подробности — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Что здесь происходит» с Вадимом Войтановским.