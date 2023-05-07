ЧЗП. Ямы во дворе, дыры в стенах и смертельно опасная дорога домой

Но и на юге Петербурга ситуация не лучше. Жители Пулковского шоссе до дома добираются по единственной дороге, идущей через железнодорожные пути. Горожане считают, что им «повезло», если в нужный момент переезд не оказался закрыт. Больше всего боятся родители, ведь с сентября по май дети ходят в школы и садики, путь к которым также пролегает через железную дорогу.