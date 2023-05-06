Жительница Нижегородской области рассказала, как вытаскивала писателя Прилепина из взорвавшейся машины

Очевидец покушения на Захара Прилепина рассказала, что взорвавшийся автомобиль писателя подлетел в воздух и перевернулся. Инцидент произошел в субботу, 6 мая, недалеко от города Бор в Нижегородской области.
По словам одной из жительниц региона, она с родственниками лично помогала доставать известного автора книг из поврежденного транспортного средства. При этом из-за мощного хлопка у нее в доме даже задрожали оконные стекла, вспомнила женщина в беседе с корреспондентом издания Zvezdanews.
«Там (на месте взрыва) яма была...прямо крупная яма и пол машины не было», — указала собеседница агентства.
Также она добавила, что оказывать помощь соратнику писателя Александру Шубину было уже бессмысленно. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Меж тем губернатор Нижегородской области Глеб Никтин сообщил, что операция Захара Прилепина прошла успешно. Врачи ввели пострадавшего писателя в медикаментозный сон, чтобы ускорить процесс его восстановления.