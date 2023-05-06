Жительница Нижегородской области рассказала, как вытаскивала писателя Прилепина из взорвавшейся машины

По словам одной из жительниц региона, она с родственниками лично помогала доставать известного автора книг из поврежденного транспортного средства. При этом из-за мощного хлопка у нее в доме даже задрожали оконные стекла, вспомнила женщина в беседе с корреспондентом издания Zvezdanews.