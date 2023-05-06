Жители Екатеринбурга устроили столпотворение в секонд-хенде

Жители Екатеринбурга устроили столпотворение в одном из городских секонд-хендов «ZigZag Удачи» на Уралмаше. Об этом сообщил портал Е1.RU.
Ажиотаж был вызван тем, что накануне в торговую точку завезли новые товары. Покупатели объяснили столпотворение невысокими ценами, и возможность найти среди асортимента известные бренды.
«По пятницам завоз, а в субботу утром ажиотаж. Люди приезжают с разных частей города, чтобы найти что-то недорогое», — рассказала одна из покупательниц.
Ранее власти Екатеринбурга запретили жителям провозить с собой в метро перцовые баллончики. Пользователи соцсетей предположили, что данная мера связана с недавним прошествием, когда один из пассажиров распылил содержимое на станции.