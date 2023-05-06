В Польше 6 мая начались военные учения «Анаконда 23»

Масштабные военные учения «Анаконда 23» польских Вооруженных сил начинаются в субботу, 6 мая, сообщило Минобороны республики. В этом году учения продлятся до 16 мая, в них примут участие войска союзников и более 10 тысяч военнослужащих Польши.