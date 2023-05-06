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В Польше 6 мая начались военные учения «Анаконда 23»

Армия
В Польше 6 мая начались военные учения «Анаконда 23»

Масштабные военные учения «Анаконда 23» польских Вооруженных сил начинаются в субботу, 6 мая, сообщило Минобороны республики. В этом году учения продлятся до 16 мая, в них примут участие войска союзников и более 10 тысяч военнослужащих Польши.

В ведомстве отметили, что учения носят оборонительных характер. Они пройдут в координации с американскими маневрами Defender 23 и шведскими Aurora 23.

В ходе подготовки планируется интеграция ВС стран-союзников и государств-партнеров. На концепцию маневров также повлияли события на Украине.

На учениях будет задействована тяжелая военная техника, в том числе БМП M2 Bradley, САУ K9 и Krab, танки Abrams. Власти страны призвали граждан не фотографировать технику.

Ранее внешнеполитические решения Варшавы в отношение Украины заставили обычных жителей взять ситуацию в свои руки. Польские дальнобойщики перекрыли дорогу на границе с Украиной и отказались пропускать грузовые автомобили в свою страну.
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