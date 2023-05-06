Доктор наук и создатель знаменитой педагогической системы: чем прославилась итальянка Мария Монтессори

Тяга к знаниям и к будущему была столь велика, что Монтессори не остановили насмешки со стороны однокурсников и преподавателей, а также гнетущий психологический климат во время некоторых занятий. Широко известен факт, что на учебные вскрытия в морге Монтессори не допускали лишь за то, что она была женщиной. Юноши и преподаватели вскрывали на занятиях сугубо мужские тела и не допускали возможности видеть рядом с собой женщину. По этой причине Марии приходилось заниматься в морге одной по вечерам и даже по ночам.