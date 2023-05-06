Доктор наук и создатель знаменитой педагогической системы: чем прославилась итальянка Мария Монтессори

Ровно 71 год назад 6 мая из жизни ушла талантливая и выдающаяся женщина — Мария Монтессори. О том, чем она была знаменита, о ее баснословной педагогической системе и многом другом — в материале ФАН.
Мария Монтессори известна всему миру как выдающийся педагог и создатель одноименной системы, которая активно и успешно используется мировым профессиональным сообществом до сих пор. Но это не единственное, чем она запомнилась миру. ФАН приоткрывает самые яркие и важные страницы ее биографии.
Борьба за права женщин
Монтессори является не только врачом и педагогом, но и одной из первых и самых ярких представительниц Италии в борьбе за права женщин. Она стала первой женщиной, поступившей в мужской технический институт, а затем и в медицинский университет. Обучение не проходило гладко — Марию не только не поддерживали или не воспринимали всерьез, но даже травили.
Тяга к знаниям и к будущему была столь велика, что Монтессори не остановили насмешки со стороны однокурсников и преподавателей, а также гнетущий психологический климат во время некоторых занятий. Широко известен факт, что на учебные вскрытия в морге Монтессори не допускали лишь за то, что она была женщиной. Юноши и преподаватели вскрывали на занятиях сугубо мужские тела и не допускали возможности видеть рядом с собой женщину. По этой причине Марии приходилось заниматься в морге одной по вечерам и даже по ночам.
Впрочем, никакие сложности не помешали специалисту добиться высот. Последние два года в университете Монтессори посвятила изучению психиатрии, а вскоре стала экспертом в области детской медицины и — первой, среди женщин Италии — получила звание доктора медицинских наук.
Путь к педагогике и знаменитой системе
Монтессори делала свой выбор в пользу педагогики постепенно. Будучи успешным детским врачом, она бывала в бедных кварталах, часто посещала детские учреждения, в том числе и приюты, где могла наблюдать и анализировать детей с умственной отсталостью разной степени. Именно Монтессори первая сделала акцент на том, что шанс для таких детей есть, и подобные особенности можно и даже нужно «компенсировать».
Выступая на различных конгрессах, она отмечала, что здесь играет большую роль педагогика, нежели медицина и стала активно развиваться в этой области. В результате Монтессори разработала свою собственную, работающую систему, которая поражала ее современников, в числе которых были столь видные деятели, как Зигмунд Фрейд, Жан Пиаже, Рабиндранат Тагор и даже сам вождь Италии Бенито Муссолини.
При поддержке влиятельных покровителей система Монтессори распространилась не только по Италии, но и по всему миру. Она очень быстро стала популярна в таких странах, как США, Испания, Швейцария, Великобритания, Нидерланды: в этих и других странах открывались все новые школы Монтессори. Путешествуя по всему миру, педагог читала свои циклы лекций, проводила встречи и активно развивала и совершенствовала авторский метод.
В чем суть?
Революцией метода стало то, что, по мнению Монтессори, взрослый должен был учитывать интересы ребенка, развивать его самостоятельность и ответственность и вообще ни коим образом на него не давить.
За основу был принят творческий подход, и метод очень хорошо показал себя. Систему называли одной из самых щадящих и гуманных для детей. И все же методика Монтессори подвергалась и критике, в силу того, что детям после такого обучения было сложно привыкать к «обычной» системе и дисциплине школ и детских садов.
Впрочем, Мария Монтессори всегда отстаивала принципы своей педагогики и системы. Даже когда лидер Муссолини приказал ввести в ее школах уроки, прославляющие фашизм, она не отошла от своих принципов и отказалась это делать. В результате женщина была вынуждена уехать из страны и сначала вместе с сыном жила в Индии, а затем в Нидерландах.
Умерла Монтессори 6 мая 1952 года в Нидерландах в возрасте 81 года. Педагога до сих пор широко помнят и чтят: ее изображение украшает итальянскую купюру в 1000 лир, индийскую марку, которая была выпущена специально к 100-летию выдающейся женщины. Именем Монтессори назван кратер на Венере, а ее метод официально признан ЮНЕСКО одним из четырех определивших мировую педагогику XX века.
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