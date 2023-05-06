Российские маркетологи попросили смягчить требования к маркировке онлайн-рекламы

В Госдуме предложили ввести ответственность за подобные нарушения в размере до 100 тысяч рублей для физических лиц, и до 700 тысяч — для юридических. В Роспотребнадзоре отметили, что эти значения были выбраны, так как соответствуют размерам штрафов за другие нарушения в сфере рекламы.