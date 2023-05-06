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Тунис вернул из Ливии жен и детей бывших членов «Исламского государства»

Весь мир
Тунис вернул из Ливии жен и детей бывших членов «Исламского государства»

Тунис, 6 мая. Тунис принял четырех жен и пятерых детей бывших членов организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещена в РФ как террористическая), которые содержались в ливийских тюрьмах. Об этом сообщил глава местного центра мониторинга за соблюдением прав человека Мустафа Абдель Кабир.

По его словам, еще 10 женщин остаются в центрах содержания на территории соседнего государства. Передача состоялась на пограничном переходе Рас-эль-Джедир под наблюдением органов безопасности обеих стран.

«Тунис принял девять детей и женщин из ИГ✱ после всех необходимых согласований со органами безопасности и судебной системы в Ливии», — добавил Абдель Кабир.

Местные правоохранители проведут расследование в отношении совершеннолетних граждан, переданных Тунису. Ранее в Ливии все четыре женщины отбывали наказание в виде 16 лет лишения свободы согласно решению суда. Остальным вернувшимся — от пяти до 13 лет.

«Мы стараемся действовать в интересах детей. Предложено продолжить судебный процесс и привести в исполнение приговоры в отношении женщин. Детей же передадут родственникам либо поместят в воспитательные учреждения, где они останутся под опекой государства», — отметил чиновник.

Последнюю подобную операцию Тунис провел в 2021 году. Тогда власти вернули 10 женщин и 14 детей. До этого они находились в ливийских тюрьмах по причине связи с людьми, подозреваемыми в принадлежности к ИГ.

Ранее стало известно, что Тунис оказался первым в списке североафриканских стран, через которые мигранты пытаются добраться до ЕС. Об этом говорится в сообщениях итальянских СМИ.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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