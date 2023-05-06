Кейт Миддлтон надела серьги принцессы Дианы на коронацию Карла III

Жена принца Уэльского Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы во время коронации Карла III.
Как сообщает «Первый женский», супруга принца Уильяма появилась на торжественном событии в бриллиантовых серьгах, которые принадлежали матери ее мужа. Создателем украшения является ювелирный дом Collingwood Jewellers, сообщили авторы статьи.
В комплект к серьгам Кейт Миддлтон выбрала ожерелье, созданное в 1950 году по заказу Георга VI для его дочери Елизаветы II. Завершила образ тиара в виде листьев из серебра и хрусталя от Jess Collett x Alexander McQueen.
Ранее сообщалось, что принц Гарри получил холодный прием от своих родственников во время коронации Карла III.